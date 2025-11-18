Allemagne : Florian Wirtz a bluffé tout le monde !

L’Allemagne a fait taire ses détracteurs. Après une victoire laborieuse face à la modeste équipe du Luxembourg plus tôt dans la semaine (0-2), la Mannschaft était sous le feu des critiques et même mal embarquée pour se qualifier directement pour le Mondial 2026. Mais la formation de Julian Nagelsmann a mis tout le monde d’accord en pulvérisant la Slovaquie (6-0) dans une rencontre qui s’annonçait comme la finale du groupe avec l’enjeu d’une première place qualificative aux États-Unis.

En grande maîtrise, l’Allemagne s’est imposée grâce à des buts de Nick Woltemade, Serge Gnabry, un doublé de Leroy Sané et des deux buts des joueurs de Leipzig : Assan Ouedraogo et Ridle Baku. Parmi les titulaires, l’un d’entre eux n’a pas marqué, mais a fait une très forte impression durant cette belle victoire contre la Slovaquie : Florian Wirtz. La recrue estivale de Liverpool, qui vit des débuts plus que compliqués, marqués par plusieurs apparitions sur le banc, a semblé retrouver son meilleur niveau.

Florian Wirtz a réalisé un match XXL

Crédité d’un 1/6 par Bild, soit la meilleure note possible, le milieu offensif s’est distingué et a notamment délivré deux passes décisives. « Tous les joueurs ont réalisé une très bonne performance aujourd’hui. Nous avons trouvé notre jeu et avons joué un football convaincant. Tout le monde a très bien joué. Je n’ai rien à redire. Je suis fier de l’équipe : elle a dû se battre après un mauvais départ avec la défaite en Slovaquie, elle s’est dépassée et a fait preuve d’un bon esprit d’équipe », a assuré Julian Nagelsmann après la rencontre. « Véritable maître à jouer de l’attaque allemande, il était partout sur le terrain, orchestrant de nombreuses attaques et brillant dans la distribution du jeu. Son remplacement fut salué par une ovation. Pour son dévouement sans faille à l’équipe, il mérite la note maximale », notait le média Sport1.

La performance du joueur de 22 ans a largement été relayée par les suiveurs de Liverpool : « Florian Wirtz adresse un message à Arne Slot avant la phase décisive pour Liverpool. Après deux passes décisives rapides avec l’Allemagne, Florian Wirtz a rappelé à ses détracteurs à Liverpool qu’il n’avait rien à perdre », pouvait-on même lire dans la presse anglaise. Alors avant de retrouver Arne Slot et Liverpool, ce samedi, pour la réception de Nottingham Forest, Florian Wirtz a montré qu’il n’avait rien perdu de ses qualités au Bayer Leverkusen.