L1 : la proposition de l’AS Monaco sur l’arbitrage

Depuis le début de la saison, l’arbitrage est au centre des débats en Ligue 1. Dimanche soir, l’OL estime avoir été lésé à plusieurs reprises face au PSG (2-3). Le sentiment est le même du côté de Monaco après la défaite 4 à 1 contre le RC Lens. Ce mardi, L’Équipe révèle d’ailleurs que les pensionnaires du stade Louis II ont envoyé hier un courrier à la Fédération française de football. En effet, ils souhaitent que la FFF organise une réunion autour de l’arbitrage en présence des dirigeants, des entraîneurs et des capitaines des équipes de L1 afin d’améliorer le dialogue entre tout le monde. Thiago Scuro, qui souhaite que cela s’organise dans un climat serein, en a parlé dans les colonnes du quotidien sportif.

« Il n’y a rien de personnel et on ne le fait pas pour se plaindre des décisions qui concernent Monaco. L’arbitrage occupe un rôle important dans le foot et, de mon point de vue, il devrait y avoir plus d’échanges, d’occasions de trouver des solutions ensemble quand le contexte l’impose et d’aider l’arbitrage à progresser. Je trouve l’état d’esprit général trop fermé sur lui-même, trop porté sur la protection de l’arbitrage. Les erreurs existeront toujours. Mais il devrait y avoir un peu plus de clarté, notamment sur les consignes données aux arbitres. Ce n’est pas toujours facile de comprendre les décisions, ni de savoir sur quels critères elles s’appuient, puisqu’elles peuvent être différentes sur des situations similaires. L’utilisation de la vidéo devrait servir à protéger les arbitres centraux, et on a pu voir plusieurs fois des cas où elle a apporté plus de confusion que de solutions (…) Non, l’ASM n’a pas vocation à servir de guide sur le sujet. Nous voulons juste encourager la Fédération à accorder plus d’attention à l’arbitrage, l’inviter à davantage écouter les clubs, les coaches, les joueurs. Ils connaissent les règles, ils savent comment jouer le jeu, mieux que quiconque. Plus nous arrivons à rapprocher les arbitres des clubs, des acteurs, plus ce sera facile de se comprendre. » Il reste à savoir si la FFF sera ouverte à cette proposition. En tout cas, cela devrait être perçu d’un bon œil par d’autres formations de L1.