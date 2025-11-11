PSG, OL, OM, RC Lens : nouvelles tensions en coulisses !

Le football français traverse une sacrée zone de turbulences depuis des années déjà. Entre problèmes avec les diffuseurs liés à la vente des droits TV, la fameuse affaire CVC, et des désaccords de partout entre tous les acteurs du sport, on peut dire qu’en coulisses, la Ligue 1 est un véritable champ de bataille. Les clashs récents entre Nasser al-Khelaïfi et Joseph Oughourlian (RC Lens) ou John Textor (OL) au sujet des droits TV en sont de très bons exemples.

Le syndicat Foot Unis, fruit de la fusion entre les syndicats Première Ligue et l’Union des Clubs Professionnels de Football, visait justement à regrouper les clubs et à leur donner de la force dans les discussions avec la Ligue, la Fédération et les Pouvoirs Publics notamment. En juin dernier, Victoriano Melero, le DG du Paris Saint-Germain, a été élu président de Foot Unis, prenant la relève de Laurent Nicollin. De quoi apaiser les tensions entre clubs ? Pas forcément…

Des clubs mis à l’écart

Comme l’indique RMC Sport, le collège de Ligue 1 de ce mercredi risque encore d’être marqué par de vives tensions. Certains présidents de clubs de Ligue 1 sont ainsi surpris de ne pas avoir été conviés à plusieurs réunions récentes traitant de l’avenir du foot du pays, notamment en octobre dernier. Et il ne s’agit pas de clubs mineurs, puisqu’on retrouve parmi eux le RC Lens, le Stade Rennais, le Paris FC ainsi que l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille.

Une mise à l’écart qui leur a forcément déplu aux dirigeants des clubs concernés, qui ont adressé un courrier au syndicat pour demander des comptes. Ils seront aussi présents lors du collège de ce mercredi, où la situation s’annonce tendue, avec des clans qui se créent petit à petit chez les dirigeants. Le président de ce collège, qui n’est autre qu’Olivier Létang (Lille), ne fait lui-même pas l’unanimité…