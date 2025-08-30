Ligue 1 : porté par un triplé de João Neves, le PSG s’impose 6-3 à Toulouse

«On ne va pas se contenter de défendre bas et d’attendre. On ne part pas du tout avec l’ambition de viser le match nul», jurait Djibril Sidibé hier en conférence de presse avant de défier le PSG. Les Toulousains n’ont effectivement pas posé le bus dans leur surface ce soir face à Paris, mais ils n’ont jamais pu assumer cette ambition de viser mieux qu’une défaite. Après deux premiers succès face à Nice (0-1) et Brest (2-0), les hommes de Carles Martínez Novell ont pris l’eau ce soir au Stadium (3-6), malgré une fin de match frissonnante.

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 9 3 +5 3 0 0 8 3 2 Lille 7 3 +7 2 1 0 11 4 3 Lyon 6 2 +4 2 0 0 4 0 4 Lens 6 3 +2 2 0 1 5 3 5 Strasbourg 6 2 +2 2 0 0 2 0 6 Toulouse 6 3 0 2 0 1 6 6 7 Marseille 3 2 +2 1 0 1 5 3 8 Monaco 3 2 +1 1 0 1 3 2 9 Nice 3 2 +1 1 0 1 3 2 10 Angers 3 2 0 1 0 1 1 1 11 Nantes 3 3 -1 1 0 2 1 2 12 Auxerre 3 3 -2 1 0 2 2 4 13 Lorient 3 3 -3 1 0 2 5 8 14 Rennes 3 2 -3 1 0 1 1 4 15 Brest 1 3 -4 0 1 2 4 8 16 Le Havre 0 2 -3 0 0 2 2 5 17 Paris FC 0 2 -4 0 0 2 2 6 18 Metz 0 2 -4 0 0 2 0 4 Voir le classement complet

Les Parisiens étaient partis sur de sacrées bases, et Joao Neves avait concrétisé le premier temps fort des siens en nous gratifiant d’un sublime retourné dès la 7e minute de jeu (0-1). Pas plus tard qu’à la 9e, Bradley Barcola faisait le break en profitant d’une ouverture téléguidée de Fabian Ruiz. Le Français jouait bien avec son corps, puis glissait astucieusement le ballon sous le bras de Restes (0-2). Le rouleau compresseur parisien était en marche, et la soirée de Neves allait déjà naviguer à la frontière du réel…

Chevalier sort un penalty… deux fois, Neves s’offre un triplé

Cinq minutes plus tard, le Portugais éteignait le courant du Stadium en s’offrant un nouveau retourné, encore plus savoureux que le premier il faut dire (14e). La domination territoriale du PSG était encore récompensée à la demi-heure de jeu quand, à la suite d’un corner joué en deux temps, Doué était fauché par Casseres dans la surface. Une semaine après son énorme loupé contre Angers, déjà sur penalty, Ousmane Dembélé le transformait (0-4). Cresswell réduisait l’écart à peine six minutes plus tard en profitant du renvoi de Lucas Chevalier sur une tentative de Sauer (37e, 1-4). On était même proche du 4-2 quand Nuno Mendes concédait un penalty sur Donnum… mais c’était l’acte de naissance du show Chevalier. L’international tricolore repoussait la première tentative de Magri, puis la seconde de Casseres, après l’entrée, trop tôt, de João Neves dans la surface.

L’exercice des penaltys souriait bien plus aux Parisiens, puisque Dembélé s’en offrait un deuxième après une faute de Sidibé sur Barcola (50e, 1-5). Vingt minutes plus tard, le possible futur Ballon d’Or sortait sur blessure sous les applaudissements du Stadium, visiblement touché à l’arrière de la cuisse. Mais João Neves était encore là pour égayer la soirée parisienne. Le Portugais s’offrait un triplé d’une superbe frappe à l’entrée de la surface, pour prendre la tête du classement des buteurs de Ligue 1 (78e, 1-6). Gboho réduisait finalement l’écart après un énorme travail de Donnum face à Beraldo (89e, 2-6), et le jeune Vossah offrait même un ultime frisson au Stadium en marquant son tout premier but en Ligue 1 en dehors de la surface (90+1e, 3-6). Un match spectaculaire, décidément dans le thème du jour après la victoire 7-1 de Lille face à Lorient dans l’après-midi.