Un club se fait atomiser 27-0 en Coupe de Bretagne

Il y a des matches qui font mal à la tête et d’autres qui font mal un peu partout. Ce dimanche alors qu’avait lieu le premier tour de la Coupe de Bretagne entre l’Entente Mohon Saint-Malo (club de D3 de district) et l’Espérance Saint-Jean Brévelay (club de D2 de district), l’écart d’une division entre les deux équipes a été plus important que prévu comme le rapporte le Télégramme.

Ainsi l’Espérance Saint-Jean Brévelay s’est imposé sur le score de 27-0 et menait jusqu’à 11-0 à la pause. L’attaquant Thomas Audièvre a même inscrit un décuplé et est revenu pour le média breton sur sa performance : «je n’étais jamais allé au-dessus de trois. Là, j’en mets trois en douze minutes. Arrivé à huit, je me suis dit qu’il fallait aller à dix pour faire un chiffre rond. Celui que je préfère, c’est le premier : une frappe en dehors de la surface dans la lucarne. Sinon, c’étaient des balles en profondeur où je me présente en face-à-face ou je dribble le gardien.» Fair-play, l’Entente Mohon Saint-Malo a continué à jouer le jeu même si le score a dû être difficile à accepter.