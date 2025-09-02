Monaco : Maghnes Akliouche admet avoir eu un été agité

Le mercato estival de l’AS Monaco a été animé dans le sens des départs et des arrivées, et certains dossiers ont particulièrement retenu l’attention. C’est le cas de Maghnes Akliouche, un temps annoncé sur le départ, mais finalement retenu par le club de la Principauté. Resté sur le Rocher, il profite désormais de sa première convocation avec l’équipe de France, en marge des éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le joueur de 23 ans est revenu sur ces dernières semaines mouvementées. S’il admet avoir été « un petit peu » perturbé par les rumeurs, il explique avoir su garder le cap.

« C’est un peu spécial pour moi, une situation toute nouvelle. Je suis resté, j’ai la confiance du coach et du club, et je me sens bien ici. (…) Tes amis t’envoient ce qu’il se passe, même si toi, tu veux t’évader. Après, ç’a été, hein. Surtout maintenant, j’ai pu m’y habituer et ça, c’est une bonne chose. Quand j’ai su que j’allais rester ? Il y a trois ou quatre jours. Quand je marque contre Strasbourg (3-2, dimanche dernier), j’embrasse l’écusson pour montrer que je reste », a déclaré le Monégasque, sous contrat jusqu’en 2028 avec l’ASM.