Eliminatoires CM - Asie

Qualifs CdM 2026 : l’Irak accroché par les Émirats arabes unis

Par Aurélien Macedo
EAU 1-1 Irak

En Asie, on connaît déjà les huit qualifiés pour la Coupe du monde 2026. Lors de la trêve internationale d’octobre, l’Arabie saoudite et le Qatar ont ainsi rejoint l’Iran, l’Ouzbékistan, la Corée du Sud, la Jordanie, le Japon et l’Australie. Il reste néanmoins un ticket disponible pour des barrages intercontinentaux et l’Irak a ainsi dû se déplacer aux Émirats arabes unis pour le match aller.

Ainsi, la rencontre a démarré fort avec le but d’Ali Al Hamadi (10e) pour l’Irak. Cependant, les Émiratis ont su revenir rapidement via Luan Pereira (18e). Finalement, au bout du suspense, les locaux ont cru marquer de nouveau grâce à Caio Lucas (90e +6) mais le but a été refusé. Avec ce match nul 1-1, tout reste ouvert pour la qualification pour les barrages intercontinentaux. Le match retour aura lieu mardi prochain.

