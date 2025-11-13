France - Ukraine : les compositions officielles

L’équipe de France peut valider son ticket pour la prochaine Coupe du monde. Dans un contexte chargé, 10 ans jour pour jour après les attentats qui ont frappé Paris, les Bleus accueillent l’Ukraine ce jeudi soir au Parc des Princes (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45). En cas de succès, ils seront officiellement qualifiés pour le Mondial qui se tiendra l’été prochain, avant même la dernière journée des éliminatoires prévue ce dimanche.

Didier Deschamps aligne pour cela un 4-2-3-1 avec Koundé et Digne dans les couloirs défensifs pour entourer la paire Saliba-Upamecano. Kanté et Koné évolueront un cran au-dessus, tandis que Mbappé, placé en pointe, sera soutenu par Olise, Cherki et Barcola. En face, l’Ukraine se présente avec plusieurs surprises même si le défenseur parisien Zabarnyi, associé à Svatok et Mykhavko en protection de Trubin, est bien présent. L’attaque est formée par le duo Hutsuliak-Yaremchuk.

Les compositions :

France : Maignan - Koundé, Saliba, Upamecano, Digne - Kanté, Koné - Olise, Cherki, Barcola - Mbappé.

Ukraine : Trubin - Karavaiev, Zabarnyi, Svatok, Mykhavko, Mykhailichenko - Ocheretko, Yarmoliuk, Nazaryna - Hutsuliak, Yaremchuk.