Menu Rechercher
Commenter 10
Liga

Barça : Joan Laporta fait une énorme annonce sur Lionel Messi

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Lionel Messi avec l'Argentine @Maxppp

La photo de Lionel Messi sur la pelouse du Camp Nou a fait le tour du monde et a suscité de vives réactions. Si certains sont persuadés qu’il s’agit d’une façon de défier Joan Laporta, avec qui il ne s’entend pas, d’autres pensent que c’est un appel du pied pour un retour en tant que joueur. Mais voilà que le président du champion d’Espagne en titre vient de faire une grosse annonce.

La suite après cette publicité

Lors d’un évènement publicitaire, il a ainsi tenu à démentir les problèmes avec la légende argentine, et a surtout fait une grosse annonce : « il mérite une statue dans notre nouveau stade. Nous préparons une maquette, on parlera à la famille et s’ils sont d’accord, on mettra ça en place ». Ainsi, Lionel Messi sera donc toujours lié au Camp Nou et au FC Barcelone !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Lionel Messi

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Lionel Messi Lionel Messi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier