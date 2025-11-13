Barça : Joan Laporta fait une énorme annonce sur Lionel Messi

La photo de Lionel Messi sur la pelouse du Camp Nou a fait le tour du monde et a suscité de vives réactions. Si certains sont persuadés qu’il s’agit d’une façon de défier Joan Laporta, avec qui il ne s’entend pas, d’autres pensent que c’est un appel du pied pour un retour en tant que joueur. Mais voilà que le président du champion d’Espagne en titre vient de faire une grosse annonce.

Lors d’un évènement publicitaire, il a ainsi tenu à démentir les problèmes avec la légende argentine, et a surtout fait une grosse annonce : « il mérite une statue dans notre nouveau stade. Nous préparons une maquette, on parlera à la famille et s’ils sont d’accord, on mettra ça en place ». Ainsi, Lionel Messi sera donc toujours lié au Camp Nou et au FC Barcelone !