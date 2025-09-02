Menu Rechercher
Commenter 41
Liga

Barça : la réponse cinglante de Lamine Yamal à Hansi Flick

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Lamine Yamal avec le Barça @Maxppp

Après le match nul concédé face au Rayo Vallecano, Hansi Flick avait chargé les joueurs du FC Barcelone en les accusant de ne plus penser au collectif. « L’année dernière, nous avons joué et travaillé en équipe, et le plus important est qu’il n’y ait pas d’ego, car cela nuit au succès de l’équipe. » Une attaque à laquelle a répondu Lamine Yamal dans un entretien accordé à TVE.

La suite après cette publicité

« Chacun pense ce qu’il veut. Après un match nul, on est en colère, au final, il faut gagner, mais je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir (avec les égos). Nous avons obtenu sept points sur neuf dans des stades très difficiles, ce que les gens ne prennent pas en compte. Nous n’avons pas encore joué chez nous, seulement à l’extérieur. Je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec ça, c’est simplement que ce n’était pas notre match, nous n’avons pas commencé avec la même intensité que celle avec laquelle nous avons terminé. Vous avez raison, nous avons commis beaucoup d’erreurs, mais cela peut arriver. Il faut retrouver notre niveau le plus vite possible et être prêts pour le prochain match. » C’est dit.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (41)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Lamine Yamal

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier