Barça : la réponse cinglante de Lamine Yamal à Hansi Flick

Après le match nul concédé face au Rayo Vallecano, Hansi Flick avait chargé les joueurs du FC Barcelone en les accusant de ne plus penser au collectif. « L’année dernière, nous avons joué et travaillé en équipe, et le plus important est qu’il n’y ait pas d’ego, car cela nuit au succès de l’équipe. » Une attaque à laquelle a répondu Lamine Yamal dans un entretien accordé à TVE.

« Chacun pense ce qu’il veut. Après un match nul, on est en colère, au final, il faut gagner, mais je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir (avec les égos). Nous avons obtenu sept points sur neuf dans des stades très difficiles, ce que les gens ne prennent pas en compte. Nous n’avons pas encore joué chez nous, seulement à l’extérieur. Je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec ça, c’est simplement que ce n’était pas notre match, nous n’avons pas commencé avec la même intensité que celle avec laquelle nous avons terminé. Vous avez raison, nous avons commis beaucoup d’erreurs, mais cela peut arriver. Il faut retrouver notre niveau le plus vite possible et être prêts pour le prochain match. » C’est dit.