Menu Rechercher
Commenter 9
Premier League

PL : Patrice Evra, Eden Hazard et plusieurs légendes en lice pour intégrer le Hall of Fame

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Patrice Evra lors d'une interview. @Maxppp

Ce lundi, la Premier League a dévoilé les noms des 15 anciens joueurs en lice pour intégrer le Hall of Fame de la Premier League. Et il y a du très beau monde. En effet, on retrouve Sol Campbell, Michael Carrick, Jermain Defoe, Les Ferdinand, Cesc Fabregas, Robbie Fowler, Eden Hazard, Gary Neville, Michael Owen, Teddy Sheringham, David Silva, Yaya Touré, Edwin van der Sar et Nemanja Vidic.

La suite après cette publicité
Premier League
Decide who joins the Premier League Hall of Fame ✨

Voting is now open - select your two choices.
Voir sur X

Pour compléter ce casting XXL, on retrouve un Français. Il s’agit de Patrice Evra, qui a connu de nombreux succès sous le maillot de Manchester United avec Sir Alex Ferguson. Certains d’entre eux intégreront donc le Hall of Fame très prochainement, après le résultat des votes.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Patrice Evra

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Patrice Evra Patrice Evra
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier