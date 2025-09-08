PL : Patrice Evra, Eden Hazard et plusieurs légendes en lice pour intégrer le Hall of Fame

Ce lundi, la Premier League a dévoilé les noms des 15 anciens joueurs en lice pour intégrer le Hall of Fame de la Premier League. Et il y a du très beau monde. En effet, on retrouve Sol Campbell, Michael Carrick, Jermain Defoe, Les Ferdinand, Cesc Fabregas, Robbie Fowler, Eden Hazard, Gary Neville, Michael Owen, Teddy Sheringham, David Silva, Yaya Touré, Edwin van der Sar et Nemanja Vidic.

Pour compléter ce casting XXL, on retrouve un Français. Il s’agit de Patrice Evra, qui a connu de nombreux succès sous le maillot de Manchester United avec Sir Alex Ferguson. Certains d’entre eux intégreront donc le Hall of Fame très prochainement, après le résultat des votes.