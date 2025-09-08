Barça : Thiago Alcantara va intégrer le staff d’Hansi Flick

Thiago Alcántara (34 ans) va intégrer le staff technique du FC Barcelone à la demande de l’entraîneur Hansi Flick. D’après Mundo Deportivo, l’ancien milieu de terrain, formé au Barça et passé ensuite par le Bayern Munich et Liverpool, a déjà été aperçu à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, non pas pour sur les pelouses des terrains d’entraînement, mais pour assister à des réunions. Flick, qui le connaît bien depuis leur collaboration victorieuse au Bayern, souhaitait absolument compter sur l’ex-international espagnol (46 sélections, 2 buts) dans l’équipe technique blaugrana.

Après un premier passage discret dans le staff l’été dernier, Thiago était reparti à Liverpool. Désormais de retour à Barcelone, il jouera un rôle de soutien auprès de Flick et de mentor auprès des jeunes joueurs. Son expérience du style Barça, sa maîtrise de l’allemand et ses qualités de communicant en font un atout précieux pour le projet catalan.