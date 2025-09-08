Équipe de France : la nouvelle réponse cash de Didier Deschamps aux demandes du PSG

En pleine polémique avec le Paris Saint-Germain, c’est pourtant au Parc des Princes que l’équipe de France devra se défaire de l’Islande pour enchaîner un deuxième succès en deux rencontres dans ses qualifications au Mondial 2026. Depuis les sorties sur blessure de Désiré Doué, absent pour environ quatre semaines et Ousmane Dembélé, qui pourrait être indisponible jusqu’à huit semaines, la tension monte entre la FFF et le club de la capitale, qui a réclamé *«un nouveau protocole de coordination médico-sportive entre clubs et sélection nationale, plus transparent et collaboratif»*.

Déjà questionné sur le sujet, Didier Deschamps s’était déjà défendu en expliquant être dans son droit. En pleine polémique, le sélectionneur des Bleus a encore été relancé sur le sujet en conférence de presse et a élargi son propos. «Je suis sélectionneur, je ne sais pas de quel protocole on me parle. Ce n’est pas de mon ressort, il s’est passé ce qu’il s’est passé, je suis triste de perdre deux éléments importants pour le match de demain. On a fait les choses de manière professionnelle et progressive, en discutant comme on le fait avec tous les joueurs», a-t-il d’abord expliqué.

Didier Deschamps ne modifiera pas ses choix

Avant de calmer le jeu, en expliquant ne pas être en conflit avec le club francilien. «Cela concerne deux joueurs du PSG, malheureusement. Le PSG n’est pas notre adversaire, on a des intérêts et c’est normal, j’ai connu ça quand j’étais dans leur camp. Ils peuvent diverger. Le protocole ? Tous les joueurs sont censés acter leur blessure à Clairefontaine. À partir du moment où ce n’est pas possible, ce n’est pas possible», a expliqué Deschamps, qui avait déjà assuré qu’Ousmane Dembélé ne s’y était pas opposé.

Avec Bradley Barcola, autre élément parisien, toujours dans son groupe, Didier Deschamps n’entend pas modifier ses choix après le week-end houleux. «Il faut être sérieux, c’est ma responsabilité, je prends les décisions. Je tiens toujours compte des éléments qu’on peut avoir, même s’ils ont toujours l’envie de jouer. C’est 10% des joueurs qui jouent plus, ceux qui sont internationaux. Le pouvoir de décision revient aux instances. Ce sont les temps de récupération qui doivent être plus important. Il est de plus en plus réduit en été et en hiver». Le PSG, et les autres clubs, sont donc prévenus.