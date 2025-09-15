Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est le grand retour du classement des top buteurs européens avec le premier classement de la saison.. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. L’an dernier, c’était le Suédois Viktor Gyökeres qui l’avait emporté avec 39 buts en 33 matches du côté du Sporting CP.. Cette fois, on relance totalement le suspense et une nouvelle tête prend l’avantage.

Avantagé par le fait que son championnat ait repris plus tôt, le milieu offensif russe Aleksey Batrakov prend l’avantage grâce à ses 8 buts en 8 matches. Le joueur du Lokomotiv Moscou reste sur un but contre l’Akhmat Grozny (1-1). Il devance l’Albanais Mirlind Daku qui affole les compteurs avec le Rubin Kazan. Avec 7 buts en 8 matches, ce dernier reste sur un pion inscrit vendredi contre le Dinamo Makhachkala (1-0). Enfin, le podium est complété par Harry Kane grâce à ses 5 buts en 3 matches. L’Anglais du Bayern Munich reste sur un doublé inscrit samedi lors d’une large victoire 5-0 face à Hambourg.

Erling Haaland déjà en embuscade

Auteur d’un doublé lors du derby de Manchester face à Manchester United (3-0), Erling Haaland est en grande forme. L’attaquant norvégien de Manchester City suit avec 5 buts en 4 matches. Des statistiques similaires à celles de Brynjólfur Willumsson et Clayton qui sont respectivement cinquièmes et sixièmes. Le premier n’a pas marqué hier avec Groningue contre Utrecht malgré une victoire 1-0 tandis que le second n’a pas marqué samedi lors du revers 3-1 de Rio Ave face à Moreirense. Jeune espoir suisse, Alessandro Vogt brille avec Saint-Gall et affiche 5 buts en 6 matches. C’est autant que le Serbe Petar Ratkov qui arrive huitième. Ce dernier est toutefois resté muet samedi lors d’une défaite 3-1 contre le Wolfsberger AC. Neuvième, le buteur du Lokomotiv Moscou, Dmitriy Vorobyov, suit avec 5 buts en 7 matches tout comme Vadim Rakov qui évolue au Krylya Sovetov.

Le Salvadorien Brayan Gil (Baltika Kaliningrad) échoue à la onzième place avec 5 buts, mais qui ont été inscrits en 8 matches. Derrière avec 4 buts, on retrouve Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Ayase Ueda (Feyenoord), Ivan Dolcek (Dundee United), Willem Geubbels (Saint-Gall et Paris FC), Yorbe Vertessen (Salzbourg), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Valentino Müller (WSG Tirol), Markus Pink (Wolfsberger AC), Guilherme Guimarães (Moreirense), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Christopher Ibayi (Thoune), Xherdan Shaqiri (Bâle), Raul Florucz (Saint-Gilloise), Kevin Rodríguez (Saint-Gilloise), Thorgan Hazard (Anderlecht), Zakaria El Ouahdi (Genk), Eduardo Davila (Gazovik Orenbourg), Mateo Cassierra (Zenit), Artem Dzyuba (FK Akron), Eduard Spertsyan (FK Krasnodar), Jhon Córdoba (FK Krasnodar) et Nikita Krivtsov (FK Krasnodar).

Le classement des tops buteurs européens