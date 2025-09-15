Le classement des top buteurs européens
La saison a repris et les meilleurs attaquants d’Europe ont encore fait parler la poudre.
Ce lundi, c’est le grand retour du classement des top buteurs européens avec le premier classement de la saison.. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. L’an dernier, c’était le Suédois Viktor Gyökeres qui l’avait emporté avec 39 buts en 33 matches du côté du Sporting CP.. Cette fois, on relance totalement le suspense et une nouvelle tête prend l’avantage.
Avantagé par le fait que son championnat ait repris plus tôt, le milieu offensif russe Aleksey Batrakov prend l’avantage grâce à ses 8 buts en 8 matches. Le joueur du Lokomotiv Moscou reste sur un but contre l’Akhmat Grozny (1-1). Il devance l’Albanais Mirlind Daku qui affole les compteurs avec le Rubin Kazan. Avec 7 buts en 8 matches, ce dernier reste sur un pion inscrit vendredi contre le Dinamo Makhachkala (1-0). Enfin, le podium est complété par Harry Kane grâce à ses 5 buts en 3 matches. L’Anglais du Bayern Munich reste sur un doublé inscrit samedi lors d’une large victoire 5-0 face à Hambourg.
Erling Haaland déjà en embuscade
Auteur d’un doublé lors du derby de Manchester face à Manchester United (3-0), Erling Haaland est en grande forme. L’attaquant norvégien de Manchester City suit avec 5 buts en 4 matches. Des statistiques similaires à celles de Brynjólfur Willumsson et Clayton qui sont respectivement cinquièmes et sixièmes. Le premier n’a pas marqué hier avec Groningue contre Utrecht malgré une victoire 1-0 tandis que le second n’a pas marqué samedi lors du revers 3-1 de Rio Ave face à Moreirense. Jeune espoir suisse, Alessandro Vogt brille avec Saint-Gall et affiche 5 buts en 6 matches. C’est autant que le Serbe Petar Ratkov qui arrive huitième. Ce dernier est toutefois resté muet samedi lors d’une défaite 3-1 contre le Wolfsberger AC. Neuvième, le buteur du Lokomotiv Moscou, Dmitriy Vorobyov, suit avec 5 buts en 7 matches tout comme Vadim Rakov qui évolue au Krylya Sovetov.
Le Salvadorien Brayan Gil (Baltika Kaliningrad) échoue à la onzième place avec 5 buts, mais qui ont été inscrits en 8 matches. Derrière avec 4 buts, on retrouve Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Ayase Ueda (Feyenoord), Ivan Dolcek (Dundee United), Willem Geubbels (Saint-Gall et Paris FC), Yorbe Vertessen (Salzbourg), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Valentino Müller (WSG Tirol), Markus Pink (Wolfsberger AC), Guilherme Guimarães (Moreirense), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Christopher Ibayi (Thoune), Xherdan Shaqiri (Bâle), Raul Florucz (Saint-Gilloise), Kevin Rodríguez (Saint-Gilloise), Thorgan Hazard (Anderlecht), Zakaria El Ouahdi (Genk), Eduardo Davila (Gazovik Orenbourg), Mateo Cassierra (Zenit), Artem Dzyuba (FK Akron), Eduard Spertsyan (FK Krasnodar), Jhon Córdoba (FK Krasnodar) et Nikita Krivtsov (FK Krasnodar).
Le classement des tops buteurs européens
- Aleksey Batrakov (20 ans/Lokomotiv Moscou/Russie) - 8 buts en 8 matches (700 minutes disputées)
- Mirlind Daku (27 ans/Rubin Kazan/Albanie) - 7 buts en 8 matches (715 minutes disputées)
- Harry Kane (32 ans/Bayern Munich/Angleterre) - 5 buts en 3 matches (240 minutes disputées)
- Erling Haaland (25 ans/Manchester City/Norvège) - 5 buts en 4 matches (340 minutes disputées)
- Brynjólfur Willumsson (25 ans/Groningue/Islande) - 5 buts en 4 matches (352 minutes disputées)
- Clayton (26 ans/Rio Ave/Brésil) - 5 buts en 4 matches (355 minutes disputées)
- Alessandro Vogt (20 ans/Saint-Gall/Suisse) - 5 buts en 6 matches (402 minutes disputées)
- Petar Ratkov (22 ans/Salzbourg/Serbie) - 5 buts en 6 matches (417 minutes disputées)
- Dmitriy Vorobyov (27 ans/Lokomotiv Moscou/Russie) - 5 buts en 7 matches (490 minutes disputées)
- Vadim Rakov (20 ans/Krylya Sovetov/Russie) - 5 buts en 7 matches (517 minutes disputées)
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer