Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le 31e bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et comme quasiment tout le temps cette saison, c’est Viktor Gyökeres qui arrive en tête. Auteur de 39 buts en 33 matches, l’attaquant suédois qui a été sacré champion du Portugal s’est illustré avec un but samedi pour la dernière journée contre le Vitoria Guimarães (2-0).

La suite après cette publicité

Juste derrière, on retrouve Kylian Mbappé au deuxième rang. En grande forme sur cette fin de saison, l’attaquant français empile les buts et s’offre une belle remontée. Mercredi contre Majorque, il a participé à la victoire 2-1 des Merengues. Il a remis ça ce dimanche soir lors du succès solide des Merengues contre le Séville FC (2-0). Le podium est complété par Mohamed Salah qui n’a pas joué ce week-end. L’ailier égyptien ne jouera que ce soir face à Brighon et aura la volonté de reprendre sa deuxième place. Il compte 28 buts en 36 matches avec les Reds cette saison.

Victor Osimhen remonte

Au pied du podium, on retrouve Harry Kane qui s’est offert un nouveau pion face à Hoffenheim (4-0). Le buteur du Bayern Munich comptabilise désormais 26 buts en 31 matches. C’est un peu mieux que Victor Osimhen qui termine l’exercice en pleine bourre. Contre Kayserispor (3-0), le buteur nigérian a encore marqué pour porter son bilan à 25 buts en 29 matches. Sixième, Robert Lewandowski suit juste derrière avec 25 buts en 33 matches. Le buteur polonais est pourtant resté muet jeudi face à l’Espanyol de Barcelone (2-0) et ce dimanche face à Villareal (3-2).

La suite après cette publicité

Septième, le buteur de l’Atalanta Mateo Retegui dispose lui de 25 buts en 35 matches et a encore frappé face au Genoa (3-2). C’est mieux que le Monégasque Mika Biereth qui est huitième. Le Danois qui n’a pas joué face à Lens lors de la défaite 4-0 reste bloqué à 24 buts en 32 matches. Neuvième, Sem Steijn arrive derrière avec 24 buts en 33 matches. Battu par l’AZ Alkmaar (3-2) et l’Ajax Amsterdam (2-0) avec Twente il n’a pas marqué. Enfin, Alexander Isak est dixième avec 23 buts en 33 matches. Le Suédois était absent ce dimanche lors de la défaite de Newcastle contre Arsenal.

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Krzysztof Piątek (Istanbul Basaksehir), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Mason Greenwood (Olympique de Marseille), Adriano Bertaccini (Saint-Trond), Toluwalase Arokodare (Genk), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Ante Budimir (Osasuna), Omar Marmoush (Eintracht Francfort et Manchester City) et Erling Haaland (Manchester City) suivent avec 21 réalisations. Chris Wood (Nottingham Forest) arrive juste derrière avec 20 buts.

La suite après cette publicité

Le classement des tops buteurs européens