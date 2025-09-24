Menu Rechercher
Commenter 4
Liga

La date du Clasico Real Madrid-Barça est fixée

Par Dahbia Hattabi
Kylian Mbappé en action avec le Real. @Maxppp

Hier soir, le Real Madrid s’est imposé 4 à 1 face à Levante en Liga. Les Merengues sont solides leaders avec 18 points pris sur 18 en 6 journées. Demain, le FC Barcelone aura l’occasion de réduire l’écart au classement face à Oviedo. Les Culés sont actuellement deuxièmes avec 13 points et donc un match en moins.

La suite après cette publicité

L’idée est de ne pas être décroché avant le Clasico qui aura lieu dans pratiquement un mois. En effet, le match opposant les Merengues aux Blaugranas au stade Santiago-Bernabéu aura lieu le dimanche 26 octobre 2025 à 16h15.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Barcelone

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Barcelone Logo Barcelone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier