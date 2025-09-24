La date du Clasico Real Madrid-Barça est fixée

Hier soir, le Real Madrid s’est imposé 4 à 1 face à Levante en Liga. Les Merengues sont solides leaders avec 18 points pris sur 18 en 6 journées. Demain, le FC Barcelone aura l’occasion de réduire l’écart au classement face à Oviedo. Les Culés sont actuellement deuxièmes avec 13 points et donc un match en moins.

L’idée est de ne pas être décroché avant le Clasico qui aura lieu dans pratiquement un mois. En effet, le match opposant les Merengues aux Blaugranas au stade Santiago-Bernabéu aura lieu le dimanche 26 octobre 2025 à 16h15.