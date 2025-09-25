OM : les confidences d’Emerson Palmieri sur son intégration express

La bonne pioche du mercato estival de l’OM ? En grande difficulté sur le plan défensif au cours des derniers mois, l’Olympique de Marseille a décidé de renforcer ce secteur au cours de l’été. Benjamin Pavard, Facundo Medina, Nayef Aguerd ont ainsi atterri dans la cité phocéenne. Mais ce n’est pas tout. Passé par l’OL, Chelsea ou encore la Roma, Emerson Palmieri a lui aussi débarqué dans le sud de la France. «L’Olympique de Marseille est fier d’annoncer l’arrivée en provenance de West Ham du défenseur italien, Emerson Palmieri», précisait, à ce titre, le communiqué de l’écurie olympienne pour officialiser la nouvelle.

Une recrue déjà parfaitement intégrée

Recruté pour 700 000 euros (+ 300 000€ supplémentaires sous forme de bonus), le latéral gauche italo-brésilien de 31 ans n’a finalement pas tardé à s’acclimater à l’environnement marseillais. Entré en jeu contre Lorient, le numéro 33 de l’OM sort, en effet, de deux prestations plus qu’encourageantes d’abord face au Real Madrid puis contre le Paris Saint-Germain où il a parfaitement muselé Achraf Hakimi et les attaquants parisiens. Autoritaire dans le duel, disponible pour ses partenaires et peu avare d’efforts, le natif de Santos brille déjà de mille feux.

Présent face aux journalistes, ce jeudi, avant le déplacement des Marseillais à la Meinau pour défier Strasbourg, Palmieri a tenté d’expliquer cette intégration réussie. «Merci pour cet accueil, ça fait moins d’un mois que je suis ici mais je suis très heureux de la manière dont on m’a accueilli, le coach, les joueurs, les supporters, je ne peux que les remercier, ça m’a beaucoup aidé pour rentrer sur le terrain, bien jouer et aider l’équipe», a tout d’abord avoué l’intéressé avant d’évoquer Roberto De Zerbi, son nouvel entraîneur.

Palmieri se sent enfin prêt physiquement

«Je connaissais le coach depuis un moment, on s’était déjà affronté plusieurs fois. Quand il m’a appelé, ça m’a fait plaisir parce qu’être entraîné par De Zerbi, quand on sait comment il veut jouer, ça ne peut que faire plaisir. Dès le début, j’ai dit: 'oui, je veux venir’. On n’a pas eu à beaucoup parler». En confiance, le gaucher d’1m76 a également voulu rassurer tout son monde quant à sa forme physique. «Physiquement, j’avais besoin d’avoir des matchs dans les jambes après trois ou quatre mois sans jouer. Je me suis senti bien contre le Real même si j’ai un peu fatigué à la fin. Je me sentais mieux contre le PSG, j’ai joué tout le match. Je me sens bien pour la suite. Plus tu joues, mieux tu te sens. j’ai prouvé que je me sens bien».

Grand artisan de la solidité défensive affichée par l’OM sur les deux dernières rencontres, Palmieri a, par ailleurs, souhaité mettre l’accent sur la dynamique collective et la mentalité de ses nouveaux coéquipiers. «C’est la manière dont défend l’équipe, pas seulement la défense mais la manière dont tout le monde pense aux efforts défensifs. C’est un travail collectif, quand tu regardes nos matchs, notre pressing, notre défense commence dès le n°9. Contre le PSG, les attaquants ont beaucoup couru et ça rend le travail plus facile pour la défense. Dan le foot moderne, tout le monde doit aider». S’il a également profité de cette sortie médiatique pour louer les qualités de certains partenaires (Weah, Aguerd, Greenwood), Emerson Palmieri a finalement conclu son discours en réaffirmant les hautes ambitions de l’OM cette saison.

«On n’a dépensé beaucoup d’énergie mentale et physique sur les deux gros matchs. Contre le PSG, on a fait un gros match avec l’envie de gagner. C’est le football, il faut rapidement tourner la page, le match du PSG est fini, on ferme le chapitre. Strasbourg sera un adversaire très difficile, ils sont devant nous au classement, c’est très important pour le classement». Sixième de Ligue 1 après avoir déjà chuté à deux reprises depuis le début de la saison, l’OM aura en effet à cœur de poursuivre sa marche en avant, ce vendredi soir, face à des Strasbourgeois parfaitement lancés dans cet exercice 2025-2026.

