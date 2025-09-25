L1 : la programmation complète de la 14e journée
Ce jeudi soir, la Ligue de Football professionnel vient de communiquer la programmation complète de la 14e journée de Ligue 1. Une journée qui débutera, vendredi 28 novembre, par un duel entre Metz et Rennes. Le samedi 29, un choc opposera Monaco au Paris Saint-Germain alors que le Paris FC défiera Auxerre. L’OM accueillera de son côté Toulouse à 21h05.
Le dimanche 30 novembre, le traditionnel multiplex se tiendra avec Angers-Lens, Lorient-Nice et Le Havre-Lille. Pour refermer cette 14e journée, l’Olympique Lyonnais recevra le FC Nantes.
La programmation complète
Vendredi 28 novembre 2025 à 20h45 sur Ligue 1+ 2
FC Metz – Stade Rennais FC
Samedi 29 novembre 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1
AS Monaco – Paris Saint-Germain
Samedi 29 novembre 2025 à 19h00 sur Ligue 1+
Paris FC – AJ Auxerre
Samedi 29 novembre 2025 à 21h05 sur Ligue 1+ 2
Olympique de Marseille – Toulouse FC
Dimanche 30 novembre 2025 à 15h00 sur Ligue 1+ 3
RC Strasbourg Alsace – Stade Brestois 29
Dimanche 30 novembre 2025 à 17h15 sur Ligue 1+ 4
Angers SCO – RC Lens
Dimanche 30 novembre 2025 à 17h15 sur Ligue 1+ 5
FC Lorient – OGC Nice
Dimanche 30 novembre 2025 à 17h15 sur Ligue 1+ 6
Havre AC – LOSC Lille
Dimanche 30 novembre 2025 à 20h45 sur Ligue 1+ 2
Olympique Lyonnais – FC Nantes
