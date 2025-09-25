L1 : la programmation complète de la 14e journée

Ce jeudi soir, la Ligue de Football professionnel vient de communiquer la programmation complète de la 14e journée de Ligue 1. Une journée qui débutera, vendredi 28 novembre, par un duel entre Metz et Rennes. Le samedi 29, un choc opposera Monaco au Paris Saint-Germain alors que le Paris FC défiera Auxerre. L’OM accueillera de son côté Toulouse à 21h05.

La suite après cette publicité

Le dimanche 30 novembre, le traditionnel multiplex se tiendra avec Angers-Lens, Lorient-Nice et Le Havre-Lille. Pour refermer cette 14e journée, l’Olympique Lyonnais recevra le FC Nantes.

La programmation complète

Vendredi 28 novembre 2025 à 20h45 sur Ligue 1+ 2

FC Metz – Stade Rennais FC

Samedi 29 novembre 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

AS Monaco – Paris Saint-Germain

Samedi 29 novembre 2025 à 19h00 sur Ligue 1+

Paris FC – AJ Auxerre

Samedi 29 novembre 2025 à 21h05 sur Ligue 1+ 2

Olympique de Marseille – Toulouse FC

Dimanche 30 novembre 2025 à 15h00 sur Ligue 1+ 3

RC Strasbourg Alsace – Stade Brestois 29

La suite après cette publicité

Dimanche 30 novembre 2025 à 17h15 sur Ligue 1+ 4

Angers SCO – RC Lens

Dimanche 30 novembre 2025 à 17h15 sur Ligue 1+ 5

FC Lorient – OGC Nice

Dimanche 30 novembre 2025 à 17h15 sur Ligue 1+ 6

Havre AC – LOSC Lille

Dimanche 30 novembre 2025 à 20h45 sur Ligue 1+ 2

Olympique Lyonnais – FC Nantes