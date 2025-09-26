Indice UEFA : une menace inattendue plane sur la France

Ce mercredi soir, l’OGC Nice a enchaîné un 13e match sans victoire sur la scène européenne en mordant la poussière face à l’AS Roma (1-2). Un bilan terrible une fois encore pour le club azuréen qui va plomber une fois encore l’indice UEFA de la France. Et à la vue du programme européen qui attend le Gym en Ligue Europa ces prochaines semaines (déplacements au Fenerbahce, au Celta Vigo et à Porto et réception de Fribourg), cette série ne risque pas de s’arranger.

Fort heureusement, deux clubs tricolores déjà très en vue la saison passée sur la scène continentale se sont encore illustrés pour leur entrée dans la compétition. Le LOSC, déjà performant en Ligue des Champions la saison dernière, est parvenu à se défaire non sans difficulté du piège norvégien de Brann Bergen (2-1), grâce à des buts de ses recrues estivales Hamza Igamane et Olivier Giroud. Et que dire de l’OL, déjà étincelant en Ligue Europa l’an passé, et qui est reparti sur les mêmes bases avec une probante victoire obtenue 0-1 en terre néerlandaise au détriment du FC Utrecht grâce à un but superbe de Tanner Tessmann.

La Belgique devient un concurrent sérieux à la cinquième place du classement de l’indice UEFA

Deux victoires bienvenues et qui permettent à la France de maintenir le cap à l’indice. S’il paraît quasiment impossible d’espérer revenir sur l’Allemagne, la France, plus que jamais bien encrée à sa cinquième place au classement de l’indice sur cinq ans, doit désormais regarder dans le rétroviseur. Si les Pays-Bas et le Portugal ne représentent pas une menace à moyen terme, un concurrent inattendu risque de faire faire des cauchemars aux dirigeants du club français.

En effet, la Belgique a effectué un départ canon sur la scène européenne grâce notamment au Club Bruges et à l’Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions et à Genk en Ligue Europa. Si nos voisins d’Outre Quiévrain sont à bonne distance (12,669 points), la Belgique effacera en fin de saison une année 2021-22 catastrophique, tout le contraire de la France. Une saison qui s’effacera logiquement du classement lissé sur cinq saisons dès l’année prochaine. La Belgique se rapprocherait alors dangereusement de la France (0,853 point). Mais pas de panique, la France n’est pour l’instant pas décrochée et peut encore espérer réaliser une saison du même acabit que la saison dernière…

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2025/26 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 26/09/2025 :

-1. Danemark 6,125 points (2/4)

-2. Portugal 6,000 points (4/5)

-3. Chypre 5,750 points (3/4)

-4. Angleterre 5,388 points (9/9)

-5. Belgique 5,300 points (3/5)

-6. Allemagne 5,000 points (7/7)

-7. Pologne 4,875 points (4/4)

-8. Espagne 4,625 points (7/7)

-9. Italie 4,428 points (7/7)

-10. Azerbaïdjan 4,375 points (1/4)

-13. Pays-Bas 3,916 points (6/6)

-16. France 3,642 points (7/7)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2021 et 2026) :

-1. Angleterre 96,227 points

-2. Italie 85,374 points

-3. Espagne 79,578 points

-4. Allemagne 76,117 points

-5. France 68,819 points

-6. Pays-Bas 61,866 points

-7. Portugal 58,866 points

-8. Belgique 55,750 points

-9. Turquie 43,600 points

-10. Rep.Tchèque 40,700 points