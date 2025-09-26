L’incroyable statistique de l’OL en Europe

Après sa victoire 1-0 à l’extérieur grâce à un sublime but de Tessmann en Europa League contre l’Utrecht, l’OL confirme sa solidité lors des débuts de campagnes européennes. Cette victoire permet aux Lyonnais de prolonger une série impressionnante : Lyon n’a en effet perdu aucun de ses 14 derniers matches d’ouverture d’une campagne européenne (8 victoires, 6 nuls, qualifications exclues). Une régularité qui illustre la capacité du club à bien démarrer ses compétitions, même lorsque cela se déroule loin du Groupama Stadium.

Cette statistique place Lyon juste derrière le Bayern Munich, qui détient la plus longue série en cours sur les trois compétitions européennes principales avec 23 matches sans défaite lors des matches d’ouverture. Une statistique qui confirme la régularité de l’OL en Europe et met en avant la capacité du collectif lyonnais à faire la différence. Les Lyonnais affronteront Salzbourg le 2 octobre prochain au Groupama Stadium.