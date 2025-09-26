Menu Rechercher
Bundesliga : le Bayern Munich surclasse le Werder Brême

Bayern Munich 4-0 Brême

Autant leur donner le titre directement en Bundesliga. Après avoir gagné leurs quatre premiers matches de la saison en championnat, le Bayern Munich a enchaîné ce vendredi en ouverture de la 5e journée en domptant le Werder Brême (4-0). Dominateurs, les Bavarois ont ouvert le score sur une Madjer de Tah déviée par Luis Diaz (1-0, 22e).

En grande forme, Harry Kane a inscrit un doublé pour entrer dans l’histoire en devenant le joueur le plus rapide à marquer 100 buts dans un club du top 5 européen (45e, 65e). En fin de rencontre, les pensionnaires de l’Allianz Arena ont scellé leur victoire grâce à Konrad Laimer (4-0, 88e). Un cinquième succès en autant de matches en championnat.

