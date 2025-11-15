EdF : Didier Deschamps encense Hugo Ekitike

Qualifiée pour la Coupe du monde 2026 grâce à sa victoire contre l’Ukraine jeudi soir (4-0), l’équipe de France s’avance sans pression à l’heure d’affronter l’Azerbaïdjan dimanche, à Bakou (18h). Avant cela, Didier Deschamps s’est présenté en conférence de presse et a encensé Hugo Ekitike, auteur d’une entrée XXL face aux Ukrainiens.

La suite après cette publicité

«Il a fait une très, très bonne entrée (contre l’Ukraine). Un peu moins de 30 minutes. C’est bien. Tant mieux. C’est son mérite. Il fait partie des joueurs qui ont peu de vécu avec nous, mais ça va dans le sens positif, comme pour d’autres joueurs. Il a fait une entrée tonitruante. Il a marqué en plus. Il est heureux, il est très bien, il a envie de jouer. Ils ont tous intérêt à bonifier leur temps de jeu, lui ça a été le cas jeudi». L’intéressé appréciera.