Le Real Madrid prêt à tenter l’énorme coup Harry Kane !

Harry Kane associé à Kylian Mbappé ? Difficile pour l’heure de l’affirmer, mais la presse allemande a décidé, ce vendredi, de remettre une pièce dans la machine. En effet, selon les dernières informations du quotidien BILD, le Real Madrid surveille toujours la situation de l’attaquant anglais, deux ans seulement après son arrivée au Bayern Munich. Le média allemand précise que Florentino Pérez et la direction sportive madrilène n’auraient pas totalement refermé la porte à l’Anglais, qui coche de nombreuses cases : expérience, régularité, leadership et capacité à briller sur la scène européenne.

Arrivé au Bayern à l’été 2023 pour environ 100 M€, Harry Kane a lui rapidement trouvé ses marques. Empilant les buts en Bundesliga et en Ligue des champions, l’ancien joueur de Tottenham ne cesse d’impressionner. Auteur de 16 buts et 4 passes décisives en 12 rencontres toutes compétitions confondues depuis la reprise, le buteur de 32 ans continue toutefois d’être associé à certaines rumeurs de départ, et ce même si aucun signal concret ne semble émaner du joueur lui-même.

Kane vers le Real ?

Dans cette optique, BILD indique que les Merengues n’ont pas lâché l’international anglais. Pour rappel, depuis le départ de Karim Benzema, le Real Madrid n’a pas recruté de véritable numéro 9 de son calibre. Si Jude Bellingham, Joselu ou Vinícius Jr. ont porté l’attaque madrilène et que Kylian Mbappé est désormais parfaitement intégré au système de Xabi Alonso, l’absence d’un vrai numéro 9 continue de faire parler. Dès lors, un pur finisseur comme Kane pourrait offrir de nouvelles options à l’ancien coach du Bayer Leverkusen.

Malgré cet intérêt supposé, le transfert d’Harry Kane vers Madrid semble, pour l’heure, compliqué. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le Bayern Munich, qui n’a aucune intention de le céder, le droitier d’1m88 ne semble pas destiné à quitter la Bavière à court terme. Oui, mais voilà, dans le football moderne, peu de choses sont impossibles et si Kane venait à émettre le souhait de partir et que le Real Madrid passait à l’offensive, les discussions pourraient, elles, s’ouvrir…