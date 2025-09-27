Menu Rechercher
Le coup franc sensationnel de Julian Alvarez face au Real Madrid

Par Jordan Pardon
1 min.
Julian Alvarez avec David Hancko @Maxppp
Atlético 5-2 Real Madrid

En l’espace de trois jours, Julian Alvarez vient d’inscrire cinq buts. Des chiffres qui disent beaucoup de la confiance de l’Argentin en ce moment. Après son triplé fantastique contre le Rayo Vallecano mercredi, Alvarez s’est offert un doublé face au Real Madrid ce samedi.

Il avait lancé sa soirée avec un penalty des familles, mais le clou du spectacle était assurément son coup franc en seconde période, sur lequel Thibaut Courtois n’a rien pu faire. Le champion du monde totalise 6 buts en 7 matchs, et il permet à l’Atlético de prendre le large dans le derby madrilène ce soir (4-2).

