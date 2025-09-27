Liga
Le coup franc sensationnel de Julian Alvarez face au Real Madrid
En l’espace de trois jours, Julian Alvarez vient d’inscrire cinq buts. Des chiffres qui disent beaucoup de la confiance de l’Argentin en ce moment. Après son triplé fantastique contre le Rayo Vallecano mercredi, Alvarez s’est offert un doublé face au Real Madrid ce samedi.
🤩 Le coup franc de Julian Alvarez pour le 4-2 !
🎯 Une frappe de toute beauté pour l'Argentin, qui s'offre un doublé !
Il avait lancé sa soirée avec un penalty des familles, mais le clou du spectacle était assurément son coup franc en seconde période, sur lequel Thibaut Courtois n’a rien pu faire. Le champion du monde totalise 6 buts en 7 matchs, et il permet à l’Atlético de prendre le large dans le derby madrilène ce soir (4-2).
