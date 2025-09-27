Monaco : Eric Dier veut devenir entraîneur

À 31 ans, Eric Dier pense déjà à son après carrière de joueur. Et l’Anglais a confié qu’il restera tout proche des terrains. Après avoir commencé à préparer ses diplômes d’entraîneur UEFA, le défenseur de l’AS Monaco a confirmé qu’il pense sérieusement à devenir coach. D’ailleurs, l’Anglais a récemment prêté main-forte aux U17 monégasques dans cette optique.

« J’envisage vraiment de devenir entraîneur. J’ai beaucoup de chance, car il y a ici une académie incroyable, riche d’une longue tradition de formation de joueurs fantastiques. J’espère passer plus de temps avec eux, c’est le projet, pour suivre des séances pour préparer mes diplômes, mais aussi pour acquérir de l’expérience, pour me familiariser avec ces aspects », a-t-il déclaré au Times.