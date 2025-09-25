Monaco : les images du grand retour de Paul Pogba à l’entraînement collectif

Après plus de deux ans loin des terrains, Paul Pogba a enfin renoué avec l’entraînement collectif à l’AS Monaco. Recruté libre cet été après la fin de sa suspension pour dopage, le Champion du Monde 2018 n’a jamais été aussi proche d’un retour à la compétition. Présent sur la pelouse de la Turbie avec le ballon et ses coéquipiers, l’ancien milieu de la Juventus et de Manchester United enchaîne les séances sous les yeux d’Adi Hütter. Et le technicien autrichien se veut rassurant : « Pogba est physiquement et mentalement bien », a-t-il déclaré en conférence de presse avant le déplacement à Lorient. Une sortie qui confirme que le club de la Principauté suit le plan prévu pour relancer en douceur une star qui n’a pas disputé la moindre minute officielle depuis mars 2022.

À 32 ans, Pogba s’offre ainsi un défi inédit : découvrir enfin la Ligue 1. Un pari osé de la part de l’ASM, qui l’a attiré sur le Rocher pour l’accompagner dans ce nouveau départ, à l’image du recrutement d’Ansu Fati cet été. Mais contrairement à son jeune coéquipier espagnol, déjà décisif dès ses débuts, « La Pioche » doit encore rattraper un énorme retard physique après deux saisons gâchées par les blessures et la sanction disciplinaire. Hütter, lui, préfère temporiser : « On ne peut pas comparer les situations. Ansu est plus jeune et s’entraînait depuis longtemps. Paul, lui, est de plus en plus utilisé. » Si tout se déroule comme prévu, Pogba pourrait goûter à ses premières minutes dans les prochaines semaines.