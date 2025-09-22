Menu Rechercher
Monaco : Paul Pogba avait prévu le doublé d’Ansu Fati

Monaco 5-2 Metz

Prêté à l’AS Monaco par le Barça cet été, Ansu Fati a porté pour la première fois le maillot monégasque jeudi dernier, lors de la lourde défaite contre le Club Bruges en Ligue des champions, et a même inscrit son premier but. Dimanche, l’attaquant espagnol est entré à la 46e minute pour offrir la victoire aux siens grâce à un doublé, alors que l’ASM et Metz étaient à égalité à la pause.

AS Monaco 🇲🇨
"Ansu va rentrer et marquer 2 buts" 🔮

Paul Pogba avait tout vu 👀🤣
Et s’il y en a un qui ne doutait pas du dénouement de ces événements, c’est bien Paul Pogba. Dans une vidéo captée à la fin de la rencontre, ce dernier et Ansu Fati expliquent au caméraman du club que le milieu de terrain avait prédit les deux buts de son coéquipier : « Frérot, je l’avais dit. Je savais que tu allais entrer en seconde mi-temps et mettre deux buts. Demande-lui ce que j’ai dit. Je le savais, frère ! » Avec ces trois buts en deux matchs, Fati s’offre des débuts totalement magiques à l’AS Monaco.

