Ligue 1

OM - PSG : la colère noire de Luis Campos dans le tunnel du Vélodrome

Par Valentin Feuillette
1 min.
Luis Campos @Maxppp
Marseille 1-0 PSG

L’ambiance est tendue dans les entrailles du Vélodrome à la pause. Alors que l’OM mène 1-0 face au PSG, Luis Campos, conseiller sportif du club parisien, a exprimé sa colère noire dans le tunnel menant aux vestiaires. Très remonté par certaines décisions arbitrales et par l’engagement des Marseillais, Campos a semblé agacé, lançant un échange particulièrement vif, sous les yeux des officiels et de plusieurs joueurs.

Rayane
il veut quoi Luis Campos??? rentre dans ton vestiaire fais pas chier
Ce face-à-face tendu illustre le climat électrique qui entoure ce Classique reprogrammé dans des conditions déjà particulières. Le dirigeant a dû être calmé par des membres du staff afin d’éviter que la situation ne dégénère davantage. À la pause, l’OM mène 1-0 et ce contexte explosif pourrait peser sur le second acte, alors que la tension est déjà à son comble sur et en dehors du terrain.

Pub. le - MAJ le
