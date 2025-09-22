OM - PSG : la colère noire de Luis Campos dans le tunnel du Vélodrome

L’ambiance est tendue dans les entrailles du Vélodrome à la pause. Alors que l’OM mène 1-0 face au PSG, Luis Campos, conseiller sportif du club parisien, a exprimé sa colère noire dans le tunnel menant aux vestiaires. Très remonté par certaines décisions arbitrales et par l’engagement des Marseillais, Campos a semblé agacé, lançant un échange particulièrement vif, sous les yeux des officiels et de plusieurs joueurs.

Ce face-à-face tendu illustre le climat électrique qui entoure ce Classique reprogrammé dans des conditions déjà particulières. Le dirigeant a dû être calmé par des membres du staff afin d’éviter que la situation ne dégénère davantage. À la pause, l’OM mène 1-0 et ce contexte explosif pourrait peser sur le second acte, alors que la tension est déjà à son comble sur et en dehors du terrain.