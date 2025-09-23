Le PSG a fait un premier grand pas vers son nouveau stade à Poissy

Le Paris Saint-Germain a lancé mardi 23 septembre à Poissy le premier comité de pilotage local consacré à son projet de nouveau stade. Cette instance réunit élus, représentants de l’État, maîtres d’ouvrage et acteurs fonciers pour accompagner la phase d’études de préfaisabilité engagée depuis juin dernier. Un second comité de pilotage se tiendra jeudi 25 septembre à Massy, l’autre site retenu pour cette première étape d’analyse.

Ces réunions visent à construire le projet dans un esprit de coopération avec les acteurs des territoires concernés. Elles portent notamment sur les accès, la mobilité, l’intégration urbaine et sociale ou encore la création de valeur pour le territoire. Le PSG souhaite, par cette démarche collective, préparer les conditions d’accueil d’un équipement d’envergure et inscrire durablement son futur stade dans son environnement.