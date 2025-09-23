L2 : l’AS Saint-Étienne assure contre Amiens et reste en tête, Troyes s’offre le Red Star, Pau sur le podium
Ce mardi, la 7e journée de Ligue 2 nous offrait un multiplex animé. Leader, l’AS Saint-Étienne a assuré contre Amiens en s’imposant 1-0 grâce à Stassin. Les Verts comptent un point d’avance sur leur nouveau dauphin Troyes qui a dominé le Red Star (3-1). Les Franciliens se retrouvent désormais quatrième. Le podium est lui complété par le Pau FC qui a battu Laval grâce à un but de Messi (1-0). Cinquième et dernier barragiste, Reims a écrasé Clermont en s’imposant 4-1.
Classement général Ligue 2 BKT
Juste derrière, on retrouve l’étonnant promu l’AS Nancy-Lorraine qui est sixième après avoir renversé Annecy (2-1). Septième, Rodez a aussi était renversant contre la lanterne rouge Bastia. Mené 2-0, le club du Sud-Ouest s’est imposé 3-2 après un dernier quart d’heure de folie. Grosse déception en revanche pour Montpellier balayé 3-1 à 10 contre 11 par le promu Boulogne. Autre club promu, Le Mans a lui battu Grenoble d’une courte tête (1-0). Enfin, Guingamp a gagné 2-1 contre Dunkerque.
Les résultats de la soirée :
- Amiens 0-1 AS Saint-Étienne : Stassin (78e) pour l’ASSE
- Annecy 1-2 AS Nancy-Lorraine : Rambaud (9e) pour Annecy; Ouotro (14e) et Evans (78e) pour Nancy
- Bastia 2-3 Rodez : Boutrah (37e) et Ducrocq (58e, sp) pour Bastia; Achi (76e), Magnin (86e) et Baldé (90e +1) pour Rodez
- Guingamp 2-1 Dunkerque : Mbemba (4e) et Hemia (16e) pour Guingamp, Bardeli (44e) pour Dunkerque
- Le Mans 1-0 Grenoble : Gueye (45e +3) pour Le Mans
- Montpellier 1-3 Boulogne : Savanier (90e +1, sp) pour Montpellier; Jullien (45e csc), El Farissi (69e) et Fatou (80e, sp) pour Boulogne
- Pau FC 1-0 Laval : Messi (53e) pour Pau
- Red Star 1-3 Troyes : Huard (15e) pour le Red Star; Ifnaoui (25e), Mille (26e) et Assoumou (68e) pour Troyes
- Reims 4-1 Clermont : Salama (14e), Nakamura (45e), Bassette (57e) et Daramy (83e) pour Reims; Bamba (49e) pour Clermont
