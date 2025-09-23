L2 : l’AS Saint-Étienne assure contre Amiens et reste en tête, Troyes s’offre le Red Star, Pau sur le podium

Ce mardi, la 7e journée de Ligue 2 nous offrait un multiplex animé. Leader, l’AS Saint-Étienne a assuré contre Amiens en s’imposant 1-0 grâce à Stassin. Les Verts comptent un point d’avance sur leur nouveau dauphin Troyes qui a dominé le Red Star (3-1). Les Franciliens se retrouvent désormais quatrième. Le podium est lui complété par le Pau FC qui a battu Laval grâce à un but de Messi (1-0). Cinquième et dernier barragiste, Reims a écrasé Clermont en s’imposant 4-1.

Juste derrière, on retrouve l’étonnant promu l’AS Nancy-Lorraine qui est sixième après avoir renversé Annecy (2-1). Septième, Rodez a aussi était renversant contre la lanterne rouge Bastia. Mené 2-0, le club du Sud-Ouest s’est imposé 3-2 après un dernier quart d’heure de folie. Grosse déception en revanche pour Montpellier balayé 3-1 à 10 contre 11 par le promu Boulogne. Autre club promu, Le Mans a lui battu Grenoble d’une courte tête (1-0). Enfin, Guingamp a gagné 2-1 contre Dunkerque.

Les résultats de la soirée :