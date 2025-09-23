Menu Rechercher
OL : l’improbable hommage d’Aulas à l’AS Saint-Etienne

Dans un geste rare et inattendu, Jean-Michel Aulas, président emblématique de l’OL, a livré un véritable hommage à l’AS Saint-Étienne lors de l’After Foot sur RMC. Loin des rivalités habituelles entre les deux clubs historiques du Rhône, Aulas a souligné la qualité de la direction stéphanoise et l’arrivée d’un actionnaire ambitieux, saluant ce qu’il estime être une « chance historique » pour le club vert de retrouver les sommets.

«J’ai beaucoup d’amis à Saint-Etienne et je leur disais qu’ils avaient aujourd’hui potentiellement, d’une part, un actionnaire de grande qualité, qui en plus est un fan de sport féminin donc ça veut dire des choses, et puis ils ont parmi les plus grands directeurs généraux du football que j’ai connu : Yvan Gazidis que j’ai connu à l’ECA, à l’UEFA et vraiment, je pense que pour ceux qui vont prendre le temps de voir évoluer leur club, ils ont une chance historique de revenir là où ils le souhaitent. Je vous dis que les gens qui sont aujourd’hui à la tête, que ça soit sur le plan financier avec de gros moyens mais surtout Yvan est vraiment quelqu’un d’extraordinaire.»

