Barça : bonne nouvelle pour Pedri

Très bonne nouvelle pour les Catalans : le retour de Pedri devrait avoir lieu plus tôt que prévu. D’après les informations du journal AS, le milieu du Barça pourrait faire son retour dès le 22 novembre face à l’Athletic Club, soit plus de 2 semaines avant la date initialement fixée. La guérison du joueur de 22 ans progresse à une vitesse impressionnante, au point que le staff médical envisage désormais une reprise progressive dès le début de la semaine prochaine. Une excellente nouvelle pour le Barça, même si la prudence reste de mise après la récente rechute de Raphinha.

La suite après cette publicité

Touché au biceps fémoral lors du Clásico (2-1), Pedri semblait initialement condamné à manquer la majeure partie du mois de novembre, y compris les chocs face à Chelsea et à l’Atlético Madrid en C1. Mais l’optimisme grandit au sein du club : le joueur enchaîne les séances sans douleur et répond parfaitement aux exigences physiques du staff. S’il confirme ces bonnes sensations dans les prochains jours, Hansi Flick pourrait bientôt compter à nouveau sur son maître à jouer, au moment où le calendrier du Barça entre dans une phase décisive de la saison.