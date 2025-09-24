Menu Rechercher
Nice : la réaction à chaud de Dante

La déception de Dante après la gifle reçue par Nice à Leverkusen @Maxppp

Le plus vieux joueur de la Ligue Europa, à presque 42 ans, n’est pas le moins bon, loin de là. Dante et son expérience ont livré une belle prestation face à l’AS Roma. Et il aurait sûrement aimé que ses partenaires suivent son exemple, puisque les deux buts encaissés auraient pu être évitables.

« Après les 2 buts, il fallait réagir, remonter l’intensité. Nous avons plutôt bien fait. Dans cette compétition, c’est le petit détail, c’est le haut niveau. Il faut hausser la concentration, la marge d’erreur. (…) Il faut être constant dans notre concentration et notre exigence. Nous sommes très déçus. On a montré un visage d’équipe qui voulait affronter Rome et qui n’a pas baissé les bras. Le résultat ne nous convient pas mais il y a eu des bonnes choses », a-t-il déclaré sur Canal Plus à l’issue de la rencontre.

