PSG : Lucas Chevalier a été choqué

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Lucas Chevalier avec le PSG

Dans la nuit de dimanche à lundi soir, Lucas Chevalier a publié plusieurs messages sur ses réseaux sociaux afin de mettre les choses au clair concernant son like polémique d’une publication d’un membre du RN. Le débat est à présent clos pour le Français, qui a déjà tourné la page assure RMC Sport. Le joueur a toutefois été touché et choqué par la polémique. Il se questionne sur ce qu’il faudrait faire pour qu’un tel incident ne se reproduise plus à l’avenir.

Chevalier, qui a pu échanger avec ses proches lundi et qui a pu compter sur le soutien du PSG, compte bien se concentrer sur les Bleus. Le staff a confiance en lui et est certain qu’il rebondira. D’ailleurs, nos confrères indiquent qu’il pourrait bien connaître sa première titularisation avec les A dimanche face à l’Azerbaïdjan, en cas de qualification contre l’Ukraine jeudi soir.

Pub. le - MAJ le
