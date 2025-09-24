Nice : Dante s’offre un record historique en Coupe d’Europe

Ce mercredi soir face à l’AS Rome, Dante a marqué l’histoire de la Ligue Europa. À 41 ans, 11 mois et 6 jours, le défenseur central de l’OGC Nice est devenu le joueur de champ le plus âgé à avoir disputé un match dans cette compétition, dépassant l’Espagnol Joaquín, ancien recordman avec 41 ans, 7 mois et 23 jours lors de son dernier match avec le Betis Séville en 2023.

Dante ne détient toutefois pas le record absolu de longévité en C3, encore dominé par trois gardiens : Brad Friedel (42 ans et 10 mois), Sander Boschker (42 ans et 1 mois) et Artur Boruc (41 ans, 9 mois et 19 jours). Une performance remarquable pour le capitaine niçois, qui continue à défier le temps au plus haut niveau.