UEFA Europa League

Nice : Dante s’offre un record historique en Coupe d’Europe

Par André Martins
Dante, capitaine de l'OGC Nice @Maxppp

Ce mercredi soir face à l’AS Rome, Dante a marqué l’histoire de la Ligue Europa. À 41 ans, 11 mois et 6 jours, le défenseur central de l’OGC Nice est devenu le joueur de champ le plus âgé à avoir disputé un match dans cette compétition, dépassant l’Espagnol Joaquín, ancien recordman avec 41 ans, 7 mois et 23 jours lors de son dernier match avec le Betis Séville en 2023.

UEFA Europa League
Dante, history maker 🇧🇷👏

#UEL
Dante ne détient toutefois pas le record absolu de longévité en C3, encore dominé par trois gardiens : Brad Friedel (42 ans et 10 mois), Sander Boschker (42 ans et 1 mois) et Artur Boruc (41 ans, 9 mois et 19 jours). Une performance remarquable pour le capitaine niçois, qui continue à défier le temps au plus haut niveau.

UEFA Europa League
Nice
Dante

