L’UEFA et la FIFA ont pris leur décision pour Israël

Sous la menace d’une sanction de la part de la FIFA et de l’UEFA comme ce qu’a vécu la Russie suite à la guerre lancée contre l’Ukraine, Israël savait que son avenir footballistique allait être discuté cette semaine. En effet, la tension est toujours à son paroxysme avec la Palestine où Israël continue ses offensives militaires. Une position qui ne passait pas forcément auprès des instances du football qui mettent régulièrement en avant la paix.

Finalement, la FIFA et l’UEFA n’ont pas sanctionné les clubs israéliens ainsi que la sélection à en croire Israël Hayom. Des diplomates israéliens et américains ont poussé pour éviter ces sanctions. Ainsi, le Maccabi Tel-Aviv va bien jouer contre le PAOK Salonique ce mercredi à 18h45 tandis que la sélection israélienne reste engagée dans les éliminatoires pour la Coupe du monde 2026.