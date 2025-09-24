Menu Rechercher
Nice : Haise défend ses choix

Nice 1-2 Rome

Franck Haise a plutôt apprécié le match de son équipe, malgré la défaite concédée face à l’AS Roma. Il regrettait surtout le trou d’air en début de deuxième période qui a accouché de deux buts. « C’est plutôt les 5-6 minutes où on prend les deux buts. On était dans notre match, es-ce qu’on aurait pu pousser plus longtemps, je n’en suis pas certain. J’aurais préféré entamer le dernier quart d’heure sans 2 buts de retard », a-t-il déclaré sur Canal+. Avant de revenir sur l’absence au coup d’envoi de Jonathan Clauss et Terem Moffi, en raison d’un retard à l’entraînement.

« Je suis juste le garant d’un état d’esprit, de l’exigence aussi, des conditions de la performance. C’est à moi de faire les choix, je les fais sans arrière-pensée. Ceux qui ont joué ont été aussi performants donc je suis sur du onze qui a commencé, et un autre a fini. Plutôt satisfait de ce qu’on a montré, même si on n’a pas été à la hauteur de la Roma », a-t-il conclu.

