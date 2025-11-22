Droits TV : Canal+ pourrait partager l’Europe pour libérer Bein Sports de la Ligue 1

Vendredi, Canal+ a vu l’UEFA lui attribuer les droits de diffusion de ses compétitions, lui permettant de conserver la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence en France jusqu’en 2031. Un grand soulagement pour le groupe présidé par Maxime Saada.

Mais son partenaire qatarien, Bein Sports, envisagerait de se retirer de la diffusion de la Ligue 1. D’après les informations de L’Équipe, des discussions sont en cours pour mettre en place un duo Canal+ – Bein Sports, qui permettrait à Canal+ de maintenir sa présence sur le football européen tout en s’adaptant à la volonté de la chaîne qatarienne de se passer temporairement du Championnat de France. Bein Sports diffuse une affiche de Ligue 1 par journée, celle de dimanche à 17h.