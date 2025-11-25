Menu Rechercher
Real Madrid : Thibaut Courtois forfait contre l’Olympiakos

Après un nul rageant face à Elche en Liga (2-2), le Real Madrid, qui traverse une crise, compte repartir du bon pied demain soir en Ligue des Champions. Les Merengues seront opposés à l’Olympiakos lors de la cinquième journée. Une rencontre que les Madrilènes joueront sans Thibaut Courtois (33 ans).

En effet, AS annonce que le Belge, malade, a quitté l’entraînement. L’ancien portier de Chelsea souffre d’une gastro-entérite. Il ne fera donc pas le voyage à Athènes avec son équipe. Pour le remplacer, Xabi Alonso pourra compter sur Andriy Lunin, qui n’a pas encore joué cette saison.

