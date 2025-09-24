Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Top commentaires
Match Nice - Rome en direct commenté
1re journée de UEFA Europa League - mercredi 24 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nice et Rome (UEFA Europa League, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de UEFA Europa League entre Nice et Rome. Ce match aura lieu le mercredi 24 septembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nice et Rome.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nice et Rome en France ?
Le match est à suivre en direct le 24 septembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Nice Rome en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Nice et Rome ?
OGC Nice : le coach F. Haise a choisi une formation en 3-4-2-1 : Y. Diouf, Dante, J. Bah, A. Mendy, M. Bard, H. Boudaoui, C. Vanhoutte, T. Louchet, J. Boga, M. Sanson, Kevin Carlos.
Rome : de son côté, l'équipe dirigée par G. Gasperini évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : M. Svilar, E. Ndicka, G. Mancini, Z. Çelik, K. Tsimikas, N. El Aynaoui, M. Koné, D. Rensch, S. El Shaarawy, M. Soulé, A. Dovbyk.
- Qui arbitre le match Nice Rome ?
Juan Martínez Munuera est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Nice Rome ?
Nice accueille le match au Allianz Riviera.
- Quelle est la date et l'heure du match Nice Rome ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 24 septembre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Rome ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Rome : E. Ndicka 52', G. Mancini 55'.
- Qui a marqué le but pour Nice ?
Un seul but a été inscrit pour Nice par T. Moffi 77' (sp.).