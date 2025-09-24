Menu Rechercher
1 - 2
80'
UEFA Europa League 2025/2026 1re journée
Nice
1 - 2
MT : 0-0
80'
Rome
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Temps forts
77'
1 - 2
T. Moffi (SP)
55'
0 - 2
G. Mancini
52'
0 - 1
E. Ndicka
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 5 Rome 3 32 Nice 0
Possession 60% Rome Nice
Tirs 7 5 7 2 4 11
Compositions Nice 3-4-2-1 Rome 3-4-2-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 OGCN N NUL 2 ROM
345 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo OGC Nice Terem Moffi 2/2 100% #2 Logo AS Rome Lorenzo Pellegrini 1/2 50% #3 Logo AS Rome Matías Soulé 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo OGC Nice Hicham Boudaoui 3 #2 Logo AS Rome Matías Soulé 3 #3 Logo OGC Nice Jérémie Boga 2
Fautes subies
#1 Logo OGC Nice Morgan Sanson 4 #2 Logo OGC Nice Antoine Mendy 3 #3 Logo AS Rome Matías Soulé 2
Tirs (%)
#1 Logo AS Rome Manu Koné 0/2 0% #2 Logo OGC Nice Hicham Boudaoui 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo AS Rome Evan NDicka 6/7 86% #2 Logo OGC Nice Hicham Boudaoui 5/6 83% #3 Logo OGC Nice Antoine Mendy 8/12 67%
Interceptions
#1 Logo AS Rome Devyne Rensch 3 #2 Logo AS Rome Evan NDicka 2 #3 Logo AS Rome Manu Koné 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo OGC Nice Antoine Mendy 3/3 100% #2 Logo OGC Nice Kevin Carlos 4/5 80% #3 Logo OGC Nice Melvin Bard 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo AS Rome Gianluca Mancini 0/6 0% #2 Logo AS Rome Lorenzo Pellegrini 0/5 0% #3 Logo AS Rome Stephan El Shaarawy 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo AS Rome Matías Soulé 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo AS Rome Artem Dovbyk 0/4 0% #2 Logo AS Rome Gianluca Mancini 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo AS Rome Neil El Aynaoui 54/54 100% #2 Logo AS Rome Gianluca Mancini 63/66 95% #3 Logo AS Rome Evan NDicka 54/58 93%
Corners et centres réussis
#1 Logo AS Rome Kostas Tsimikas 3

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
D
V
D
V
D
V
D
V
V
N
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 100% 1 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Morgan Sanson Morgan Sanson Blessure à la cuisse Jonathan Clauss Jonathan Clauss Blessure à la cuisse Juma Bah Juma Bah Blessure au mollet Dante Dante Blessure au genou Dante Dante Blessure au genou
Paulo Dybala Paulo Dybala Blessure à la cuisse Nicola Zalewski Nicola Zalewski Blessure à la cuisse

Top commentaires

Drift 22:20 Nice....ils servent à rien en Europe. Si vous voulez pas jouer les compétitions européennes, laissez la place aux autres. Exaspérante cette équipe... 1 Répondre
Voir tous les commentaires (21)

Match Nice - Rome en direct commenté

1re journée de UEFA Europa League - mercredi 24 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nice et Rome (UEFA Europa League, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de UEFA Europa League entre Nice et Rome. Ce match aura lieu le mercredi 24 septembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nice et Rome.

On en parle

Arbitres

Juan Martínez Munuera arbitre principal
0
4.3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Guillermo Cuadra Fernández arbitre principal
0
4.3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Iván Masso Granado arbitre assistant
José Enrique Naranjo Pérez arbitre assistant
Mateo Busquets Ferrer quatrième arbitre
César Soto Grado arbitre VAR
Carlos del Cerro Grande arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Allianz Riviera Nice
Allianz Riviera
  • Année de construction : 2013
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 35624
  • Affluence moyenne : 16704
  • Affluence maximum : 35596
  • % de remplissage : 47

Match en direct

Date 24 septembre 2025 21:00
Compétition UEFA Europa League
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 1
Diffusion CANAL+ FOOT
Code OGCN-ROM
Zone Europe
Équipe à domicile OGC Nice
Équipe à l'extérieur Rome
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nice et Rome en France ?

Le match est à suivre en direct le 24 septembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Nice Rome en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Nice et Rome ?

OGC Nice : le coach F. Haise a choisi une formation en 3-4-2-1 : Y. Diouf, Dante, J. Bah, A. Mendy, M. Bard, H. Boudaoui, C. Vanhoutte, T. Louchet, J. Boga, M. Sanson, Kevin Carlos.

Rome : de son côté, l'équipe dirigée par G. Gasperini évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : M. Svilar, E. Ndicka, G. Mancini, Z. Çelik, K. Tsimikas, N. El Aynaoui, M. Koné, D. Rensch, S. El Shaarawy, M. Soulé, A. Dovbyk.

Qui arbitre le match Nice Rome ?

Juan Martínez Munuera est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Nice Rome ?

Nice accueille le match au Allianz Riviera.

Quelle est la date et l'heure du match Nice Rome ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 24 septembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Rome ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Rome : E. Ndicka 52', G. Mancini 55'.

Qui a marqué le but pour Nice ?

Un seul but a été inscrit pour Nice par T. Moffi 77' (sp.).

Top commentaires

Drift 22:20 Nice....ils servent à rien en Europe. Si vous voulez pas jouer les compétitions européennes, laissez la place aux autres. Exaspérante cette équipe... 1 Répondre
Voir tous les commentaires (21)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier