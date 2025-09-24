Menu Rechercher
UEFA Europa League

Nice - Rome : les compos sont là !

Par MatCharre
1 min.
Jérémie Boga, buteur avec Nice contre Twente @Maxppp
Nice démarre sa campagne européenne avec un gros morceau ! Les Aiglons, qui ont basculé en Ligue Europa après leur double défaite en barrages de C1 face à Benfica, accueillent l’AS Rome ce soir à 21h. Passés complètement à côté la saison dernière en C3, avec une triste 35e place et un bilan de 3 nuls et 5 défaites, les Niçois ont un affront à laver. Malgré une entame de saison en demi-teinte en Ligue 1, avec 3 revers en 5 journées dont une dernière défaite sèche à Brest le weekend dernier (1-4).

Pour cette affiche, à suivre en direct commenté, Franck Haise devrait aligner un 3-4-2-1 avec Kevin Carlos en pointe, devant Sanson et Boga. Louchet et Bard animeront les couloirs autour du milieu Vanhoutte-Boudaoui, la défense composée de Mendy, Bah et Dante protégeant le but de Diouf. Côté Roma le système pourrait être le même, avec Dovbyk en pointe devant El Shaarawy et Soulé. Manu Koné est présent au milieu de terrain à côté de l’ex-lensois El Aynaoui.

Les compositions

Nice : Diouf - Mendy, Bah, Dante - Louchet, Vanhoutte, Boudaoui, Bard - Sanson, Boga - Kevin Carlos

AS Rome : Svilar - Celik, Mancini, N’Dicka - Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas - El Shaarawy, Soulé - Dovbyk

Pub. le - MAJ le
Nice
