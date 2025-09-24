C3, Nice : Franck Haise écarte deux stars avant d’affronter la Roma

Pour le choc de la première journée de Ligue Europa contre l’AS Rome, l’OGC Nice devra se passer de deux de ses cadres, Jonathan Clauss et Terem Moffi. Pressentis pour commencer la rencontre ce mercredi à l’Allianz Riviera, le latéral tricolore et l’attaquant nigérian ont été sanctionnés après un retard lors d’une réunion du groupe professionnel en début de semaine. Franck Haise, soucieux de rappeler la discipline et la cohésion au sein de son effectif, a expliqué que cette décision s’inscrivait dans le cadre des règles de vie du club en conférence de presse ce mardi : « il y a la vie de groupe, il y a plein de choses qui sont très importantes. Il y a la notion de collectif. Et ça, c’est plus important que tout à mes yeux donc on en reparlera mercredi. » Malgré leur écartement du onze de départ, Clauss et Moffi devraient figurer dans le groupe pour cette rencontre européenne.

Jonathan Clauss, taulier de l’équipe avec déjà 5 titularisations toutes compétitions confondues, avait retrouvé rapidement les terrains après un départ avorté vers Leverkusen. De son côté, Terem Moffi, auteur de 2 buts après une saison précédente quasi blanche à cause d’une grave blessure au genou, manquera ce choc. L’attaquant de 26 ans avait déjà été sanctionné par le passé pour des retards sous l’ère Francesco Farioli. Interrogé sur la titularisation de Moffi, Haise a laissé planer le doute : « peut-être, peut-être pas. Vous verrez… On en reparlera, mais je ne peux pas trop parler. Bien sûr que c’est important d’enchaîner, je l’ai bien en tête, mais il y a des choses plus importantes que d’enchaîner. » Cette décision illustre la volonté de l’entraîneur niçois de privilégier le collectif avant tout, même dans un rendez-vous européen de premier plan.