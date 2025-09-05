Nice : Franck Haise prolonge

Débauché à Lens en 2024 par l’OGC Nice, Franck Haise a souvent été annoncé partant, notamment du côté de Rennes où officie son ancien dirigeant au RCL, Arnaud Pouille. Mais pour le moment, le technicien français de 54 ans se sent bien sur la Côte d’Azur. Pour preuve, ce dernier vient de prolonger son contrat de deux années supplémentaires. Lié initialement aux Aiglons jusqu’en 2027, Haise est désormais sous contrat jusqu’en 2029. L’annonce a été officialisée par le Gym.

«L’OGC Nice est heureux d’annoncer la prolongation de Franck Haise, qui est désormais lié avec le Club jusqu’en 2029. Le choix est symbolique et en dit long sur une confiance mutuelle et une envie de vivre l’avenir ensemble. Arrivé à l’été 2024 et après avoir conduit l’équipe à la 4ème place de L1, Franck Haise vient de prolonger son contrat de deux saisons. Le voilà désormais lié avec le Gym jusqu’en 2029», peut-on lire sur le communiqué.