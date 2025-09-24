C3 : 102 supporters italiens armés arrêtés à Nice

Mardi soir, de violents incidents ont éclaté dans le centre de Nice, à la veille du match de Ligue Europa entre l’AS Roma et l’équipe française. 102 supporters italiens « en possession d’armes » ont été interpellés et placés en garde à vue après des affrontements place Masséna et dans le Vieux-Nice. Des témoins rapportent qu’une altercation a débuté lorsque des verres ont été lancés sur les policiers depuis la terrasse d’un restaurant, provoquant une course-poursuite.

Plus de 200 policiers et gendarmes ont été déployés pour rétablir l’ordre. Des barres de fer, manches à balai, couteaux, marteaux et autres objets dangereux ont été saisis. Les supporters interpellés, dont certains cagoulés, ont été transférés dans différents commissariats du département et remis à la justice sous l’autorité du procureur de Nice. Cette intervention a permis d’éviter de nouvelles violences dans le centre-ville.