Nice : la pique de Franck Haise à son président et son directeur sportif
Tout le monde s’accordera à dire que Nice est la risée du foot français depuis la saison dernière en Coupe d’Europe. Cette semaine encore, les Aiglons se sont inclinés face à Fribourg, après avoir pourtant mené au score, une nouvelle fois (1-3). Au coup de sifflet final, Franck Haise pointait du doigt les insuffisances de son effectif : «on n’a pas les moyens de faire autre chose que d’envoyer», faisait état l’entraîneur des Aiglons, dans la même lignée que sa déclaration d’après-match contre le Celta de Vigo : «on n’est que l’OGC Nice.»
À en croire le journal L’Équipe, il fallait y voir une flèche en direction de son président Fabrice Bocquet, et de son directeur sportif Florian Maurice. S’il a participé au recrutement de certains joueurs cet été, Haise refuse d’endosser seul la responsabilité de ce nouveau naufrage européen. Ce n’est pas le sien, et il estime que Bocquet et Maurice doivent, eux aussi, s’y mettre pour éviter la catastrophe.
