Liverpool : Arne Slot détruit Hugo Ekitike !

L’aventure d’Hugo Ekitike risque de prendre un petit tournant négatif après les évènements du soir. Opposés à Southampton en 16e de finale de la League Cup, les Reds ont arraché la victoire (2-1) grâce à un but inscrit à la 85e minute par l’ancien joueur du PSG. Servi parfaitement par Chiesa, il n’a eu qu’à mettre le pied pour expédier le cuir au fond et donner l’avantage et la victoire à son équipe.

La suite après cette publicité

Dans l’euphorie de sa célébration à la Messi en montrant son maillot au public, le joueur de 23 ans a retiré son maillot, oubliant qu’il avait déjà écopé d’un carton jaune plus tôt dans la rencontre. Résultat : un second avertissement, synonyme de carton rouge. Le Français a ainsi pris la porte pour une raison un peu bête, et forcément, ça n’a pas plu à son entraîneur Arne Slot. Ce dernier s’est lâché devant les médias anglais après le match.

La suite après cette publicité

Slot est furieux

« Je n’ai pas compris. Peut-être que je suis vieux jeu. Si j’avais marqué ce but après avoir éliminé 3 joueurs et envoyé le ballon en lucarne, j’aurais célébré comme ça tout seul, mais si j’avais eu une telle assist de Chiesa, j’aurais sûrement remercié le joueur en lui disant "tu m’as offert ce but". J’ai été surpris de la façon dont il a célébré, et pire, de la façon dont il a enlevé son maillot et pris le second jaune », a lancé le coach des Reds, furieux du rouge mais aussi de la manière dont a célébré le but le Français, sans remercier Chiesa.

« C’est stupide d’enlever son maillot et de prendre le jaune. Si tu marques un but comme ça, tu dois aller remercier le joueur qui t’a fait la passe, mais c’est vraiment stupide d’enlever son maillot », a conclu Slot, passablement agacé. Auteur de bons débuts avec les Reds, avec 3 buts et 1 assist en 5 rencontres de championnat notamment, Ekitike vient peut-être de se mettre dans une situation difficile…