League Cup

Hugo Ekitike expulsé avec Liverpool pour une drôle de raison

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Hugo Ekitike @Maxppp
Liverpool 2-1 Southampton

Drôle de fin de match pour l’attaquant français. Alors que les Reds affrontent actuellement Southampton en 16e de finale de League Cup, l’ancien du PSG a inscrit le but de la victoire (2-1) à la 85e minute. Un but sur lequel il a profité d’un caviar de Chiesa pour pousser le cuir au fond. Mais il est vite passé du bonheur… au désespoir.

beIN SPORTS
[📺 LIVE] 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏆 #CarabaoCup
🤯 Ekitike redonne l'avantage à Liverpool... Mais prend rouge !
😭 Il enlève son maillot pour célébrer et prend un second carton jaune !
Voir sur X

Effectivement, lors de sa célébration, oubliant qu’il avait déjà un jaune,le joueur de 23 ans a enlevé son maillot. Il a donc reçu un deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion. Anecdotique, mais dans un autre contexte, cela aurait pu coûter cher aux Reds.

Pub. le - MAJ le
