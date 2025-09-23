Hugo Ekitike expulsé avec Liverpool pour une drôle de raison

Drôle de fin de match pour l’attaquant français. Alors que les Reds affrontent actuellement Southampton en 16e de finale de League Cup, l’ancien du PSG a inscrit le but de la victoire (2-1) à la 85e minute. Un but sur lequel il a profité d’un caviar de Chiesa pour pousser le cuir au fond. Mais il est vite passé du bonheur… au désespoir.

Effectivement, lors de sa célébration, oubliant qu’il avait déjà un jaune,le joueur de 23 ans a enlevé son maillot. Il a donc reçu un deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion. Anecdotique, mais dans un autre contexte, cela aurait pu coûter cher aux Reds.