Rafael Benitez veut revenir entraîner en Angleterre

Entraîneur de Liverpool entre 2004 et 2010, Rafael Benítez a laissé une trace indélébile dans l’histoire des Reds, avec un sacre en Ligue des champions en 2005 et une finale perdue en 2007. À l’occasion du derby du Merseyside entre Liverpool et Everton, ce samedi, en ouverture de la 5e journée de Premier League, le technicien espagnol est revenu sur sa carrière dans un grand entretien accordé au Telegraph, où il affirme clairement qu’il n’est pas encore à la retraite et qu’il souhaite revenir en Angleterre.

« Parfois, être qualifié de “légende”, c’est très agréable, mais aussi compliqué. C’est mauvais pour un entraîneur d’être perçu comme retraité. On me demande encore : “Tu veux entraîner ?” Bien sûr que oui, surtout en Angleterre et en Europe. Je ne veux pas que les gens pensent que c’est fini pour moi. Je continue à évoluer », a-t-il assuré, alors qu’il assistera au choc entre deux de ses anciens clubs depuis les tribunes d’Anfield.