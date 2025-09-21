Menu Rechercher
Liverpool : quand Hugo Ekitike paraphrase Kylian Mbappé sur le prix de son transfert

Par Jordan Pardon
1 min.
Hugo Ekitike @Maxppp

Recruté pour 90 millions d’euros par Liverpool cet été, Hugo Ekitike n’en a cure des attentes liées au prix de son transfert. Dans un entretien accordé à Canal+, le nouvel international français a balayé l’idée d’une quelconque pression. Le tout, en reprenant une célèbre phrase de Kylian Mbappé.

« 90 M€ ? Je m’en fous. Je m’en fous. Je me concentre seulement sur le jeu. Tout ce qui peut se dire à l’extérieur, le prix du transfert, il est ce qu’il est. Le football il a changé (rires). Tu as un gros transfert sur ton dos ? Joue au foot », a confié le troisième joueur le plus cher de l’histoire des Reds. Mbappé appréciera.

Premier League
Liverpool
Hugo Ekitike
Kylian Mbappé

