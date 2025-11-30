Metz : mais où est passé Sadibou Sané ?

Ces derniers temps, le FC Metz a de bons résultats en Ligue 1. Restant sur trois victoires lors des cinq derniers matches de championnat, les Grenats peuvent croire au maintien malgré leur 17e place au classement et deux défaites lors des deux dernières journées. Pourtant, malgré cette période assez emballante, un joueur manque à l’appel : Sadibou Sané. Cadre des Messins la saison dernière en Ligue 2, le défenseur sénégalais a disparu des radars depuis quelques semaines.

Suspendu à deux reprises, ce qui lui a fait rater six matches cette saison, le roc de 21 ans ne rentre plus dans les plans de Stéphane Le Mignan qui l’a laissé sur le banc depuis trois matches. Plus grosse valeur marchande du club, Sané avait repoussé, selon nos informations, plusieurs offres de prolongation de contrat et avait été sollicité par plusieurs clubs dont Wolfsburg et du Club Bruges. Forcément, le voir mis de côté interroge. Pour combien de temps ? C’est toute la question mais on peut s’interroger sur le traitement d’un cadre de l’effectif messin. Sous contrat jusqu’en 2027, un transfert cet hiver ou l’été prochain semble inévitable.